Экс-премьер Белоруссии Румас номинирован в набсовет Россельхозбанка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас номинирован в наблюдательный совет государственного Россельхозбанка (РСХБ), крупнейшего кредитора российского АПК. Р

Распоряжение правительства, которым утвержден список кандидатов в совет РСХБ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 18 марта, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из списка кандидатов следует, что набсовет РСХБ обновится наполовину. В частности, туда не попали бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка, советник главы РСХБ Олег Богомолов и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Вместо них в набсовет банка выдвинуты Румас (он указан как глава набсовета АО "Минский тракторный завод"), замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко Надежда Самойлова и гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев.

Остальные четыре кандидата входят в действующий состав совета: глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, экс-глава "Норникеля" Владимир Стржалковский, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов и глава банка Борис Листов.

Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Белоруссии. В 2012-2018 годах руководил Банком развития, до этого два года занимал должность заместителя премьер-министра.