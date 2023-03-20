Первый замминистра сельского хозяйства Лут выдвинута в набсовет РСХБ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут выдвинута в наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ). Распоряжение о выдвжении кандидатов в набсовет банка 18 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В совет также выдвинут Игорь Абазов, занимающий должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко. При этом Надежда Самойлова, руководившая секретариатом Абрамченко и входившая в прежний состав набсовета банка, в список не попала.

Остальные кандидаты уже входили в состав набсовета: бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас (он указан как советник ООО "ПримаМед Групп"), заместитель главы Минэкономразвития Мурат Керефов, замминистра финансов Ирина Окладникова, гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, экс-глава "Норникеля" Владимир Стржалковский и глава банка Борис Листов.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежат Росимуществу. Банк являет крупнейшим кредитором российского АПК.