В Москве суд продлил домашний арест Олегу Навальному и Любови Соболь

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок меры пресечения четырем фигурантам дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

Суд оставил под домашним арестом до 23 июня брата оппозиционера Алексея Навального – Олега Навального, юриста ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, а также муниципальных депутатов Константина Янкаускауса и Людмилу (Люсю) Штейн.

Кроме того, ранее в пятницу, суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднику ФБК Николаю Ляскину и главе профсоюза "Альянс врачей" (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Анастасии Васильевой на три месяца.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них Олег Навальный, Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.