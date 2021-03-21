Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Юрист ФБК (фонд признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста по делу о подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений на несанкционированной акции в Москве.

"Любовь сегодня сходила на службу в храм рядом с домом. По возвращении домой ее ждал сотрудник УФСИН для дачи объяснений, поскольку она нарушила условия домашнего ареста", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Владимир Воронин в воскресенье.

Он отметил, что после этого сотрудник ведомства должен доложить эти объяснения следователю. "Следователь, в свою очередь, может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, но может этого и не сделать. Посмотрим", - добавил адвокат.

Как сообщалось, в пятницу Басманный суд Москвы продлил Соболь и другим фигурантам дела домашний арест до 23 июня.

23 января после того, как оппозиционер Алексей Навальный был арестован после возвращения в Россию, в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в его поддержку.

Были возбуждены уголовные дела, в частности, по статьям о хулиганстве (213 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санитарных правил занимается центральный аппарат СКР. По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты находятся под домашним арестом.