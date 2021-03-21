Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:37Заразились
на 21.03В России 4 456 869+9 299В мире 122 812 233+496 577

Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Юрист ФБК (фонд признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста по делу о подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений на несанкционированной акции в Москве.

МоскваНа участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мерЧитать подробнее

"Любовь сегодня сходила на службу в храм рядом с домом. По возвращении домой ее ждал сотрудник УФСИН для дачи объяснений, поскольку она нарушила условия домашнего ареста", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Владимир Воронин в воскресенье.

Он отметил, что после этого сотрудник ведомства должен доложить эти объяснения следователю. "Следователь, в свою очередь, может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, но может этого и не сделать. Посмотрим", - добавил адвокат.

Как сообщалось, в пятницу Басманный суд Москвы продлил Соболь и другим фигурантам дела домашний арест до 23 июня.

23 января после того, как оппозиционер Алексей Навальный был арестован после возвращения в Россию, в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции в его поддержку.

Были возбуждены уголовные дела, в частности, по статьям о хулиганстве (213 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санитарных правил занимается центральный аппарат СКР. По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты находятся под домашним арестом.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

Работу шахты в Белгородской области приостановили из-за пожара

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Членство губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановят

Пожар на шахте в Белгородской области привел к эвакуации более 200 горняков

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

Губернатора Пензенской области задержали

Источник сообщил об обыске у главы Пензенской области

Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');