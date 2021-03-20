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Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пуск "Союза" с 38 иностранными спутниками, ранее запланированный на субботу, состоится в воскресенье, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Пуск должен был состояться в 9:07 по московскому времени в субботу. Ракета должна была вывезти на орбиту южнокорейский спутник CAS500-1, а также спутники полезной нагрузки. В субботу в "Роскосмосе" сообщили о переносе пуска на резервную дату по техническим причинам.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Пуски обоих спутников должны быть осуществлены с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально они были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Роскосмос Союз

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