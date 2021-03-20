"Роскосмос" не нашел проблем с ракетой "Союз" после переноса пуска

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не выявил технических проблем с ракетой "Союз-2.1а", пуск которой с Байконура был перенесен с субботы на воскресенье, 21 марта, по техническим причинам, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он дал утвердительный ответ на вопрос "Интерфакса" в соцсетях, находится ли ракета-носитель в штатном состоянии.

Пуск должен был состояться в субботу в 9:07 по московскому времени. Ракета должна была вывести на орбиту южнокорейский спутник CAS500-1, а также спутники полезной нагрузки.

В субботу в "Роскосмосе" сообщили, что пуск "Союза" перенесен на 21 марта по техническим причинам.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения). Первоначально пуски с Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков.