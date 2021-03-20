В Новгородской области женщина с COVID-19 родила здоровых близнецов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Инфицированная коронавирусом жительница Новгородской области благополучно родила здоровых близнецов, сообщили в субботу "Интерфаксу" в областном роддоме.

Как сообщает собеседник, роды проходили непросто, близняшки были недоношенными.

В настоящий момент роженица остается под присмотром акушеров. Девочки госпитализированы в областную детскую больницу. Состояние новгородки и ее дочек врачи оценивают как стабильное.

Согласно сведениям роддома, с начала эпидемии в регионе инфицированные женщины родили 35 детей. Ни у одного младенца врачи не обнаружили коронавируса.