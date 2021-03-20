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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
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В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19
В Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 632 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса вылечились 11 279 человек, еще 392 пациента скончались.

В Москве зарегистрированы 1 728 новых случаев COVID-19 за сутки, 54 человека скончались, еще 1 769 пациентов выписаны по выздоровлении.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО и в Чукотском АО (по два случая), в Ненецком АО и Тыве (по одному).

С начала распространения COVID-19 в России зарегистрировано 4 млн 447 тыс. 570 случаев коронавирусной инфекции (+0,22% за минувшие сутки), 94 659 умерших и 4 млн 060 тыс. 652 выписанных.

Еще 899 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 651 - в Московской области, 352 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 211 - в Самарской области, 207 - в Воронежской области, 184 - в Иркутской области, 167 - в Саратовской области, 161 - в Свердловской области, 141 - в Челябинской области, по 131 - в Волгоградской области, Пермском крае.

Кроме того, 130 человек заболели в Красноярском крае, 127 - в Ленинградской области, 126 - в Ставропольском крае, 125 - в Краснодарском крае, 115 - в Башкирии, 113 - в Алтайском крае, 112 - в Тверской области, 109 - в Пензенской области, 105 - в Вологодской области, по 104 - в Карелии, Новосибирской области. Еще 102 случая выявлены в Кировской области, 101 - в Курской области, по 100 - в Ульяновской и Ярославской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Март.

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