AstraZeneca заявила, что ее вакцина соответствует мусульманским законам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Компания AstraZeneca заявила в воскресенье, что ее вакцина от коронавируса не содержит ингредиентов, полученных из свинины, и, таким образом, соответствует мусульманским законам.

В пятницу высший мусульманский духовный орган Индонезии - Индонезийский совет улемов - заявил, что при производстве вакцины используется трипсин из свиной поджелудочной железы.

Представитель AstraZeneca в Индонезии Ризман Абудаери заявил: "На всех этапах производственного процесса этой вакцины против вирусного вектора не используются продукты свиноводства, нет также каких-либо контактов с другими продуктами животного происхождения".

Тем не менее, совет одобрил вакцину AstraZeneca для использования в условиях чрезвычайной ситуации - пандемии COVID-19.

С начала пандемии коронавируса в Индонезии официально выявлено более 1,45 млн случаев заражения COVID-19, от связанных с инфекцией заболеваний скончались почти 40 тыс. человек.