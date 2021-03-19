Почти все страны возобновили инъекции AstraZeneca после их приостановки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Большинство стран, которые ранее в марте приняли решение приостановить применение вакцины производства компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19, вновь возобновили ее использование.

Многие европейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Болгария, объявили, что будут снова вакцинировать граждан своих стран этим препаратом.

При этом во Франции национальный регулятор рекомендовал вакцину только для людей моложе 55 лет. Некоторые европейские лидеры и политики даже заявили, что намерены сделать себе прививку именно этой вакциной.

Расположенные в других частях мира государства также последовали их примеру. Например, применять вакцину AstraZeneca вновь решили Канада, Филиппины, Индонезия.

Тем не менее, еще не все страны решили возобновить ее применение. Норвегия, Швеция и Дания, которые ранее ввели временный запрет на препарат, пока не стали поступать так же. Службы здравоохранения Норвегии заявили, что "хотят тщательно изучить ситуацию". В Швеции регулятор намерен провести собственное расследование выявленных случаев образования тромбов у людей, сделавших прививку AstraZeneca, и объявить о своем решении в отношении вакцины на следующей неделе. В Дании также решили пока понаблюдать за теми случаями побочных эффектов, которые уже зарегистрированы.

Между тем, ряд стран, например, Финляндия и Камерун, лишь в пятницу объявили о том, что в качестве меры предосторожности прекращают применение вакцины AstraZeneca.

США, в свою очередь, намерены направить заказанные дозы вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США выделят 2,5 млн доз Мексике, еще 1,5 млн доз – Канаде.

В четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса оценил ее как "безопасную и эффективную вакцину".

"Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

Ранее целый ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса.