На складе с покрышками на Кубани произошел пожар

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае пожарные тушат возгорание в ангаре с автомобильными покрышками, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По ее данным, сообщение о пожаре в ангаре в станице Динская поступило в 09:54 по Москве. Пожарные подразделения прибыли на место в 10:02, было установлено, что покрышки горят в ангаре и на прилегающей территории. Площадь пожара предварительно 1,8 тыс. кв.м, отметили в МЧС.

В пресс-службе сказали, что пожарные принимают меры по защите соседних зданий и сооружений от перехода огня. Созданы боевые участки, наращиваются силы и средства для тушения, в настоящее время на месте работают 50 человек и 14 единиц техники.