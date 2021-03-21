Площадь пожара на кубанском складе увеличилась почти до 2,5 тыс. кв. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара в ангаре с автопокрышками в станице Динская Краснодарского края, который начался ранее в воскресенье, увеличилась, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Николай Платохин.

По его словам, в настоящее время пожар локализован, его общая площадь составила 2 450 кв.м. Как рассказал Платохин, на территории склада находились два автомобиля, один из которых был эвакуирован, второй спасти не удалось.

Он отметил, что пострадавших на пожаре нет, в настоящее время на месте работают 14 единиц техники и 78 человек.

На сайте администрации Динского района сообщается, что дымом от пожара накрыло зону стационара Динской центральной районной больницы и два многоквартирных дома.

"Сейчас мы проводим замеры на бензопирен в этих двух точках. По данным приборов, в районе ЦРБ превышений предельной нормы не наблюдается", - цитируются в сообщении слова врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала краевого центра гигиены и эпидемиологии.

Как сообщалось, ангар с автомобильными покрышками и прилегающая к нему территория в станице Динская загорелся утром в воскресенье. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь возгорания составляла 1,8 тыс. кв.м. Был объявлен повышенный ранг пожара.