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Пожар на шахте в Белгородской области привел к эвакуации более 200 горняков

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Транспортировочная лента загорелась на шахте в Белгородской области, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, возгорание ленты произошло в шахте глубиной 378 м на ООО "Корпанга" (входит в Северсталь) в поселке Яковлево. В настоящее время 242 горняка эвакуированы, отметил собеседник агентства.

Он добавил, что всего в шахте на момент пожара находились 277 человек.

Собеседник агентства добавил, что пострадавших в результате происшествия нет. По его словам, все горняки выведены на поверхность.

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