Работу шахты в Белгородской области приостановили из-за пожара

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Возгорание проходческого комбайна на руднике Яковлевского ГОКа (ООО "Корпанга", входит в Северсталь) стало причиной остановки работ в шахте, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе предприятия.

Как рассказал представитель пресс-службы Виталий Цымбалов, все 277 работников шахты эвакуированы, пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются, отметил он.

Прокуратура Белгородской области по факту происшествия организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в шахте поступило на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в 10:17 по Москве в воскресенье. Отмечается, что, когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения военизированной горноспасательной части, то было установлено, что горит транспортировочная лента проходческого комбайна.

Всего для ликвидации пожара привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возгорание транспортировочной ленты произошло в шахте глубиной 378 м на ООО "Корпанга" в поселке Яковлево, всего в шахте на момент пожара находились 277 человек.