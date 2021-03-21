Работу шахты в Белгородской области приостановили из-за пожара
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Возгорание проходческого комбайна на руднике Яковлевского ГОКа (ООО "Корпанга", входит в Северсталь) стало причиной остановки работ в шахте, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе предприятия.
Как рассказал представитель пресс-службы Виталий Цымбалов, все 277 работников шахты эвакуированы, пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются, отметил он.
Прокуратура Белгородской области по факту происшествия организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.
По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в шахте поступило на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в 10:17 по Москве в воскресенье. Отмечается, что, когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения военизированной горноспасательной части, то было установлено, что горит транспортировочная лента проходческого комбайна.
Всего для ликвидации пожара привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что возгорание транспортировочной ленты произошло в шахте глубиной 378 м на ООО "Корпанга" в поселке Яковлево, всего в шахте на момент пожара находились 277 человек.
Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения.
"Северсталь" приобрела 100% акций Яковлевского ГОКа в конце 2018 года. Компания планирует инвестировать в Яковлевский ГОК более 25 млрд рублей, нарастить объемы добычи железной руды к 2023 году до 5 млн тонн с дальнейшим его увеличением до 7 млн тонн.
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.