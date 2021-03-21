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Группа десантных кораблей и корвет ВМФ России вышли в Атлантику

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сразу три больших десантных корабля Балтийского флота - "Минск", "Калининград" и "Королев", а также корвет "Бойкий" прошли через пролив Ла-Манш в Атлантику, сообщили в соцсетях британские наблюдатели, публикующие их фотографии вблизи берегов Англии.

По данным британских источников, за российскими кораблями еще во время прохождения ими датских проливов следил патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon Королевских ВВС, поднимавшийся с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря вошли два боевых корабля США: эсминец Thomas Hudner и ракетный крейсер Monterey. Российские военные следят за их действиями.

Ла-Манш

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