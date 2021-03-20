Российские военные начали следить за вошедшим в Черное море эсминцем США

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские военные приступили к отслеживанию действий американского эсминца Thomas Hudner, который в субботу зашел в Черное море. Об этом говорится в сообщении Национального центра по управлению обороной РФ.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря около 18:55 по московскому времени. Он способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Между тем в пятницу в акваторию вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey. За его действиями также следят российские военные.

Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у берегов Турции.