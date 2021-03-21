Крупный пожар на складе автопокрышек на Кубани ликвидирован

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пожарные в воскресенье вечером ликвидировали пожар в ангаре с автомобильными покрышками в станице Динская Краснодарского края, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в районе пожара не превышена, говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в воскресенье пожар возник в ангаре с автомобильными покрышками и на прилегающей к нему территории. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 1,8 тыс. кв.м. Был объявлен повышенный ранг сложности. Локализовали пожар на площади 2 450 кв. м.