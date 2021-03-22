Минфин предложил ужесточить требования к пиву

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза и разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%, как предусматривает техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в силу в 2022 году. Об этом пишут "Ведомости".

Издание ссылается на проект поправок к техрегламенту. Представитель Минфина подтвердил газете, что предложенные изменения направлены в Минэкономразвития для оценки.

Действующие в России правила позволяют заменять зерном можно только 20% солода, если больше, то это уже "пивной напиток", пишет газета. Предполагается, что с 2022 года вступит в силу более мягкий техрегламент, который разрешит заменять зерном до 50% солода. Против этого выступают мелкие и средние пивовары, которые считают, что в результате ухудшится качество продаваемого пива. Также за сохранение требования к 80% содержания солода в пиве выступают Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров (СРП), "Опора России", сказал представитель Минфина. В СРП предупредили, что если снизить долю солода в пиве, сократится его производство, а посевные площади пивоваренного ячменя уменьшатся на 40% до 345 000 га.

Крупные транснациональные компании AB InBev Efes, "Балтика", Heineken, наоборот, выступают за смягчение техрегламента, поскольку он позволит экспериментировать с рецептурой.

Во многих странах процентное соотношение солода и несоложеных продуктов вообще не регулируется на государственном уровне, отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он добавил, что несоложеные продукты только меняют вкус пива, а на качество и безопасность меньшее содержание солода не влияет.

Председатель совета СРП Даниил Бриман сказал изданию, что снижение нормы соложеных продуктов несправедливо по отношению к небольшим и средним компаниям, которые сохранят высокое содержание солода и потому будут нести большие затраты. У небольших производителей меньше возможностей конкурировать по стоимости товара, но им принципиально сохранить рецептуру, поскольку именно за счет нее компания и привлекает потребителей, объяснил совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Он добавил, что солод – самый дорогой ингредиент, на него приходится около 30% себестоимости пива.