Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:10Заразились
на 21.03В России 4 456 869+9 299В мире 123 207 169+393 373

Минфин предложил ужесточить требования к пиву

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза и разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%, как предусматривает техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в силу в 2022 году. Об этом пишут "Ведомости".

Издание ссылается на проект поправок к техрегламенту. Представитель Минфина подтвердил газете, что предложенные изменения направлены в Минэкономразвития для оценки.

Действующие в России правила позволяют заменять зерном можно только 20% солода, если больше, то это уже "пивной напиток", пишет газета. Предполагается, что с 2022 года вступит в силу более мягкий техрегламент, который разрешит заменять зерном до 50% солода. Против этого выступают мелкие и средние пивовары, которые считают, что в результате ухудшится качество продаваемого пива. Также за сохранение требования к 80% содержания солода в пиве выступают Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров (СРП), "Опора России", сказал представитель Минфина. В СРП предупредили, что если снизить долю солода в пиве, сократится его производство, а посевные площади пивоваренного ячменя уменьшатся на 40% до 345 000 га.

Крупные транснациональные компании AB InBev Efes, "Балтика", Heineken, наоборот, выступают за смягчение техрегламента, поскольку он позволит экспериментировать с рецептурой.

Во многих странах процентное соотношение солода и несоложеных продуктов вообще не регулируется на государственном уровне, отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он добавил, что несоложеные продукты только меняют вкус пива, а на качество и безопасность меньшее содержание солода не влияет.

Председатель совета СРП Даниил Бриман сказал изданию, что снижение нормы соложеных продуктов несправедливо по отношению к небольшим и средним компаниям, которые сохранят высокое содержание солода и потому будут нести большие затраты. У небольших производителей меньше возможностей конкурировать по стоимости товара, но им принципиально сохранить рецептуру, поскольку именно за счет нее компания и привлекает потребителей, объяснил совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Он добавил, что солод – самый дорогой ингредиент, на него приходится около 30% себестоимости пива.

Минфин СРП Минэкономразвития Росалкогольрегулировние Балтика Heineken AB InBev Efes

Новости

Сотрудники ФСБ изъяли в Подмосковье 40 кг синтетических наркотиков

"Союз" со спутниками из 18 стран со второй попытки стартовал с Байконура

"Союз" со спутниками из 18 стран со второй попытки стартовал с Байконура

В Хабаровском крае выступили против строительства метанолового завода

В Хабаровском крае выступили против строительства метанолового завода

Что произошло за день: воскресенье, 21 марта

Причину переноса запуска "Союза" с Байконура устранили

Источник рассказал о подаренных пензенскому губернатору часах за 5 млн руб.

Источник рассказал о подаренных пензенскому губернатору часах за 5 млн руб.

Работу шахты в Белгородской области приостановили из-за пожара

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Членство губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановят

Пожар на шахте в Белгородской области привел к эвакуации более 200 горняков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');