Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 650 677+552 257

"Балтика" предложила поправки о контроле за разливным пивом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика" подготовила поправки в закон о регулировании алкогольного рынка об усилении контроля за продажей разливного пива, пишут "Ведомости". Пивовары направили их депутату Госдумы Александру Хинштейну, тот передал законопроект в Минпромторг для оценки.

"Ведомости" ознакомились с копией документа, Хинштейн подтвердил, что получил его от "Балтики" и направил в Минпромторг и комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. "Балтика" обсуждала с депутатом возможные меры контроля за неучтенным оборотом пива, и в частности разливного, уточнила старший директор по работе с органами государственной власти компании Ирина Федорова. Минпромторг вырабатывает свою позицию по этому вопросу, уточнил представитель ведомства.

Поправки предусматривают введение в законодательство понятия "розничная продажа в розлив алкогольной продукции". Эта формулировка создаст основу для дальнейшего регулирования магазинов разливного пива, которые меньше всего контролируются государством, но при этом бизнес которых активно растет, говорится в пояснительной записке. Авторы законопроекта указывают, что именно в этом секторе чаще всего случаются нарушения: компании не отражают отгрузки в ЕГАИC, не платят акцизы и так далее.

По словам Федоровой, на рынке пива нет контрафакта, но есть проблема продажи неучтенной продукции, доля которой в зависимости от региона может составлять 5–7% рынка. Основная часть нелегального рынка приходится как раз на канал разливного пива: до 70% такой продукции может продаваться без учета в ЕГАИС, утверждает она. По данным Центра развития потребительского рынка "Сколково", в схемах неучтенного производства и оборота могут быть задействованы более 80% предприятий по производству и продаже этого напитка в кегах, указала Федорова. Именно в этом канале возникла проблема так называемых наливаек – магазинов, маскирующихся под общепит для торговли по ночам, добавила она.

По мнению двух пивоваров, знакомых с предложением "Балтики", цель этой инициативы - добиться для магазинов разливного пива максимальных ограничений вплоть до запрета, считают два пивовара, знакомые с обращением. "Балтика" лишь выступает за честную конкуренцию, возражает Федорова.

У магазинов разливного пива нет аналогов в развитых странах Европы и мира, поэтому нужно понять принципы его работы и ценообразования на нем, чтобы исключить возможные злоупотребления, говорит Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes. Этому сегменту рынка нужны дополнительные меры контроля, согласен Алексей Воробьев, директор по корпоративным отношениям Heineken в России.

Росалкогольрегулирование в последние годы выявляло в разных городах нелегальные заводы на три-восемь линий розлива пива на каждом. Мощность таких заводов составляет от 15 000 до 30 000 дал пива в сутки, пишут "Ведомости". По оценке РАР, это эквивалентно 4–5 млн рублей ежедневного незаконного дохода для организаторов такой деятельности.

По данным "Опоры России", на магазины разливного пива приходится 9% продаж напитка в стране. Число точек в зависимости от сезона составляет 110 000–120 000. Это основной канал продаж крафтового пива, а продукции транснациональных компаний там практически нет, сказал изданию член президиума организации Алексей Небольсин.

Он добавил, что, по данным "Опоры России" в прошлом году контролирующие органы изъяли в пять раз больше пива в бутылках, чем в кегах, так что утверждение о том, что в сегменте разливного пива нарушителей больше, неверны. Предложения "Балтики" он считает "враждебным шагом и актом недобросовестной конкуренции" по отношению к другим участникам рынка.

Балтика Ирина Федорова Александр Хинштейн Госдума Минпромторг

Новости по теме

Новости

Защита сообщила о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Адвокат Любови Соболь сообщил, что она задержана

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Рогозин заявил, что 80% приборов российского сегмента МКС выработали ресурс

Чиновники опеки попали под следствие после гибели двух малышей в Якутии

Мэрия Хабаровска не согласовала митинг на центральной площади города

Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на электричество

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');