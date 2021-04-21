"Балтика" предложила поправки о контроле за разливным пивом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика" подготовила поправки в закон о регулировании алкогольного рынка об усилении контроля за продажей разливного пива, пишут "Ведомости". Пивовары направили их депутату Госдумы Александру Хинштейну, тот передал законопроект в Минпромторг для оценки.

"Ведомости" ознакомились с копией документа, Хинштейн подтвердил, что получил его от "Балтики" и направил в Минпромторг и комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. "Балтика" обсуждала с депутатом возможные меры контроля за неучтенным оборотом пива, и в частности разливного, уточнила старший директор по работе с органами государственной власти компании Ирина Федорова. Минпромторг вырабатывает свою позицию по этому вопросу, уточнил представитель ведомства.

Поправки предусматривают введение в законодательство понятия "розничная продажа в розлив алкогольной продукции". Эта формулировка создаст основу для дальнейшего регулирования магазинов разливного пива, которые меньше всего контролируются государством, но при этом бизнес которых активно растет, говорится в пояснительной записке. Авторы законопроекта указывают, что именно в этом секторе чаще всего случаются нарушения: компании не отражают отгрузки в ЕГАИC, не платят акцизы и так далее.

По словам Федоровой, на рынке пива нет контрафакта, но есть проблема продажи неучтенной продукции, доля которой в зависимости от региона может составлять 5–7% рынка. Основная часть нелегального рынка приходится как раз на канал разливного пива: до 70% такой продукции может продаваться без учета в ЕГАИС, утверждает она. По данным Центра развития потребительского рынка "Сколково", в схемах неучтенного производства и оборота могут быть задействованы более 80% предприятий по производству и продаже этого напитка в кегах, указала Федорова. Именно в этом канале возникла проблема так называемых наливаек – магазинов, маскирующихся под общепит для торговли по ночам, добавила она.

По мнению двух пивоваров, знакомых с предложением "Балтики", цель этой инициативы - добиться для магазинов разливного пива максимальных ограничений вплоть до запрета, считают два пивовара, знакомые с обращением. "Балтика" лишь выступает за честную конкуренцию, возражает Федорова.

У магазинов разливного пива нет аналогов в развитых странах Европы и мира, поэтому нужно понять принципы его работы и ценообразования на нем, чтобы исключить возможные злоупотребления, говорит Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes. Этому сегменту рынка нужны дополнительные меры контроля, согласен Алексей Воробьев, директор по корпоративным отношениям Heineken в России.

Росалкогольрегулирование в последние годы выявляло в разных городах нелегальные заводы на три-восемь линий розлива пива на каждом. Мощность таких заводов составляет от 15 000 до 30 000 дал пива в сутки, пишут "Ведомости". По оценке РАР, это эквивалентно 4–5 млн рублей ежедневного незаконного дохода для организаторов такой деятельности.

По данным "Опоры России", на магазины разливного пива приходится 9% продаж напитка в стране. Число точек в зависимости от сезона составляет 110 000–120 000. Это основной канал продаж крафтового пива, а продукции транснациональных компаний там практически нет, сказал изданию член президиума организации Алексей Небольсин.

Он добавил, что, по данным "Опоры России" в прошлом году контролирующие органы изъяли в пять раз больше пива в бутылках, чем в кегах, так что утверждение о том, что в сегменте разливного пива нарушителей больше, неверны. Предложения "Балтики" он считает "враждебным шагом и актом недобросовестной конкуренции" по отношению к другим участникам рынка.