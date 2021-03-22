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"Гознак" купит контрольный пакет процессинговой компании Uniteller

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - АО "Гознак" сообщило, что 19 марта подписало соглашение о приобретении 50% плюс одна акция АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (ПРЦ, работает под товарным знаком Uniteller). "Гознак" планирует сохранить команду Uniteller.

"Гознак" и процессинговая компания планируют совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Стороны также рассчитывают на дополнительный синергетический эффект от объединения существующих продуктов "Гознака" с цифровыми платежными сервисами ПРЦ.

"Гознак" и ПРЦ с 2017 года являются стратегическими партнерами в сфере процессинга безналичных платежей.

"Uniteller - крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению "Гознаком" доли в этой компании - стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал "Гознака" с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для "Гознака" рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков", - отметил через пресс-службу гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук.

"Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках", - добавил гендиректор ПРЦ Алексей Богаткин.

"Гознак" полностью принадлежит государству. Предприятие занимается производством банкнот, разменных и памятных монет, защищенных документов, платежных карт, ID-документов и водительских удостоверений, специальных, акцизных и почтовых марок, защищенных и общепромышленных сортов бумаги, работает над защитными технологиями, оборудованием для обработки, контроля и учета защищенной продукции, предоставляет услуги по обработке и хранению персональных электронных данных.

"Предпроцессинговый расчетный центр" - крупный игрок на финтех-рынке, предоставляющий комплексные сервисы процессинга безналичных платежей более 3 тысячам коммерческим и государственным организациям в различных сферах бизнеса. Компания интегрирована с государственными и коммерческими банками-эквайерами и ведет деятельность не только на российском рынке, но и на территории стран СНГ.

Гознак ПРЦ Uniteller Аркадий Трачук Алексей Богаткин

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