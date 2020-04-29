Глава "Гознака" заявил о безопасности бумажных денег в условиях пандемии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банкноты с учетом принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса остаются в целом безопасным средством платежа, уже 10 лет обрабатываются специальным дезинфицирующим субстратом, сообщил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

"Думаю, что в совокупности меры, которые мы можем предпринять, как производитель, и комплекс мер, который предпринимается организаторами наличного денежного обращения, по-прежнему позволяет говорить, что банкноты являются надежным и в целом безопасным средством платежа. Ну а то, что мыть надо руки - напоминание, которое связно с обращением любого платежного инструмента и не только платежного", - сказал Трачук в ходе видеоконференции "Наличное денежное обращение. COVID-19. Будущее и настоящее", организованной Ассоциацией банков России.

Биоцидные деньги

"Гознак" совместно с ЦБ уже давно работает над тем, чтобы бумажные банкноты не были оптимальной питательной средой для бактерий, вирусов и грибков. "На протяжении последних лет мы работали над тем, чтобы добавить бумаге биоцидные (позволяющие уничтожать болезнетворные микроорганизмы - ИФ) свойства. Так, в частности, на протяжении уже почти 10 лет в бумагу для российских банкнот добавляется полигуанидин - это такое биоцидное вещество, которое как раз используют для защиты медицинских материалов: масок, бахил, контейнеров", - отметил глава "Гознака".

По его словам, с 2010 года банкноты номиналом 500, 1000 и 5000 рублей печатаются на бумаге с такими защитными свойствами, с 2017 года - банкноты номиналом 2000 рублей.

"Гознак" постоянно проверяет биоцидные свойства купюр. Недавно проведенное исследование показало, что те банкноты, которые находятся в обращении около 5 лет, по-прежнему эти биоцидные свойства сохраняют, отметил глава российского предприятия. "Можно сказать, что банкноты, которые находятся в обращении, не являются столь оптимальной средой для распространения инфекций, причем разных инфекций. Наверное, это лучшее из того, что могут сделать производители", - заявил Трачук.

При этом он добавил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации важны и другие меры борьбы с распространением инфекции. ЦБ ранее рекомендовал банкам перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать банкноты в течение трех-четырех дней. Банкам также, по мнению регулятора, следовало бы по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции.

Бумажные деньги оказались не опаснее дверных ручек в плане распространения инфекций

Тема того, что банкноты могут быть переносчиком каких-то заболеваний, развивается последние десятилетия, этому посвящено много исследований, напомнил глава "Гознака". "В целом картина выглядит следующим образом: что банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, то есть ручки дверей, общественный транспорт", - отметил он. По его словам, самое простое действие для недопущения распространения инфекции - это мыть руки.

Трачук добавил, что возникают мысли, не будут ли более безопасными в использовании пластиковые деньги. "Исследования последних лет, которые существуют, они показывают, что пластиковые банкноты такой панацеей не являются. В каком-то смысле они лучше, особенно когда новые. Со временем, когда красочный слой на них начинает трескаться, они точно также являются питательной средой для формирования колоний бактерий, грибков и тому подобное, а с точки зрения вируса и вовсе не имеют никаких преимуществ перед целлюлозой", - заявил глава "Гознака".

Он привел данные исследований, согласно которым, вирус живет на поверхности банкнот ровно столько, сколько необходимо для высыхания попавших туда капель. "Это время, которое упоминается, два-три дня, вполне достаточной срок. В этом смысле жизнеспособность колоний бактерий или каких-нибудь плесневых грибков, она исчисляется месяцами и требует уже других подходов", - подчеркнул Трачук.