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Владельца сети шинных центров экстрадировали из Италии в РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии экстрадировали в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в хищении продукции ООО "Нокиан Шина".

Как сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ, Смышляев обвиняется по ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере)

По версии следствия, в декабре 2015 года в Уфе Смышляев, являясь руководителем компании "Трек", совершил действия, в результате которых юрлицо оказалось неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на 2,8 млрд рублей, при этом часть этой суммы необходимо было выплатить управлению ФНС по Башкирии.

Решением Арбитражного суда Башкирии от 2016 года ООО "Трек" признано несостоятельным (банкротом), отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в 2014-2015 годах Смышляев, как гендиректор ООО "Русшина-Тюмень", имея с ООО "Нокиан Шина" дистрибьюторское соглашение и договор купли-продажи, ввел представителей компании в заблуждение относительно способности оплатить в установленный срок переданную ранее продукцию.

Между тем, как считает следствие, он вывел из "Русшина-Тюмень" все средства и объекты недвижимости, в результате чего завладел имуществом "Нокиан Шина". Впоследствии он совершил ряд операций, в результате которых имущества "Русшина-Тюмень" стало недостаточно для удовлетворения требований кредитора в сумме основного долга в 1,1 млрд рублей.

Поскольку Смышляев скрылся от правоохранительных органов, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В мае 2019 года он был задержан в городе Комо в Италии, в связи с чем в июне 2019 года Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче, который был удовлетворен.

В сопровождении спецконвоя Смышляев будет доставлен в Москву.

Италия Андрей Смышляев Генпрокуратура РФ Башкирия

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