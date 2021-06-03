Испания выдала РФ скрывшегося от суда наркоторговца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гражданин России, обвиняемый в наркоторговле и скрывшийся от правосудия, экстрадирован в РФ из Испании, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг.

Из Испании был экстрадирован россиянин Дмитрий Щербаков, объявленный в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Нижегородской области. "Он обвиняется в хранении и сбыте наркотических средств в значительном размере", - сказала Волк журналистам.

По ее словам, следствием установлено, что с октября по ноябрь 2018 года Щербаков распространял наркотики бесконтактным способом. После получения денег на свой электронный кошелек он высылал покупателям координаты и фотографии тайников с нелегальным товаром. Фигурант был задержан сотрудниками полиции при попытке продажи очередной партии гашиша, пояснила Волк.

Она отметила, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 30 и 228 Уголовного кодекса РФ (покушение на преступление и незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Он был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сказала Волк. Однако обвиняемый уехал из России, скрываясь от правосудия.

В 2019 году он был заочно арестован, а в июне 2020 года объявлен в международный розыск.

"Спустя четыре месяца в результате оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан на территории Испании. Сегодня в Барселоне Щербакова передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила Волк.