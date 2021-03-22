"Роскосмос" сообщил о выводе на орбиту 37 иностранных спутников

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 37 космических аппаратов полезной нагрузки, сообщили в "Роскосмосе".

"На данный момент разгонный блок успешно завершил все этапы программы выведения оставшихся 37 космических аппаратов на целевые орбиты", - говорится в сообщении. Спутники были выведены на три разные солнечно-синхронные орбиты, заявили в госкорпорации.

В период с 11:35 до 11:37 произошло отделение первой партии из спутников полезной нагрузки, с 13:13 до 13:43 - второй. Полезная нагрузка состояла из 37 аппаратов.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Республики Корея, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Ранее в понедельник ракета "Союз-2.1.а" с разгонным блоком "Фрегат", южнокорейским спутником CAS500-1 и космическими аппаратами из других стран стартовала с космодрома "Байконур".