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"Союз" со спутниками из 18 стран со второй попытки стартовал с Байконура

"Союз" со спутниками из 18 стран со второй попытки стартовал с Байконура
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1.а" с южнокорейским спутником CAS500-1 и кластером полезных нагрузок из 18 стран стартовала в понедельник с космодрома "Байконур", следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета оторвалась от стартового стола в 09:07 по Москве, она несет южнокорейский спутник CAS500-1 и 37 спутников из 18 стран. В 10:10 запланировано отделение южнокорейского спутника, первая партия из остальных спутников отделится с 11:35 до 11:37, вторая - с 13:13 до 13:43.

Первоначально пуск был запланирован на субботу, 20 марта, однако за 38 минут до старта в "Роскосмосе" заявили, что он отложен на резервную дату. Затем в госкорпорации сообщали, что пуск состоится утром в воскресенье, позднее назвали новую дату - 22 марта.

В трансляции госкорпорации в субботу уточнили, что перенос произошел по техническим причинам. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в ракете-носителе не выявлены технические неисправности.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения). Первоначально пуски спутников были запланированы на третий квартал 2020 года.

По данным "Роскосмоса", кластер из малых космических аппаратов представляет собой спутники различных форматов - от PocketCube до малых космических аппаратов массой 200 кг, запускаемых в интересах иностранных заказчиков из Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Южной Кореи, Израиля, Таиланда, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Великобритании, Испании, Словакии и Туниса.

Союз-2.1.а Байконур Роскосмос Южная Корея Дмитрий Рогозин

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