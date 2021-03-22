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Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова осужден на 12 лет

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима экс-депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова за коррупцию.

В пресс-службе суда добавили, что Абдулатипов также должен заплатить штраф в размере 8 млн руб. (т.е. пятидесятикратную сумму взятки).

Кроме того, суд запретил Абдулатипову занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

Он признан виновным в получении крупной взятки и особо крупном мошенничестве.

Раджаб Абдулатипов, который приходится братом экс-главе Дагестана Рамазану Абдулатипову, был задержан в сентябре 2018 года. Изначально ему вменялось участие в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток. Впоследствии его преследование по обвинению в участии в ОПС было прекращено.

Дагестан Раджаб Абдулатипов Рамазан Абдулатипов

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