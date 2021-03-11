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Гособвинение запросило 15 лет колонии для брата экс-главы Дагестана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к 15 годам колонии строгого режима экс-депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, обвиняемого в коррупции.

Также обвинение считает необходимым назначит фигуранту штраф в 8 млн руб. и лишить его права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, который рассматривает дело Абдулатипова.

Абдулатипову, согласно данным суда, вменяется получение крупной взятки и особо крупное мошенничество. Как сообщалось, он был арестован в сентябре 2018 года.

Изначально Абдулатипову вменялось участие в преступном сообществе, которое специализировалось на незаконном установлении инвалидности и получении взяток. Впоследствии его преследование по обвинению в участии в ОПС было прекращено.

Оглашение приговора Абдулатипову, который приходится братом экс-главе Дагестана Рамазану Абдулатипову, назначено в Бабушкинском суде на 22 марта.

В ноябре 2020 года Бабушкинский суд Москвы приговорил еще одного родственника Абдулатипова Асхабали к шести годам колонии со штрафом в 300 млн рублей за посредничество во взяточничестве. Виновным в даче взятки был признан бывший глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров, который получил семь лет колонии со штрафом в 300 млн руб. СМИ тогда сообщали, что получателем взятки был Раджаб Абдулатипов.

Дагестан Раджаб Абдулатипов

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