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Производство вакцины "КовиВак" доведут до полумиллиона доз в апреле-мае

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова рассчитывает в течение двух месяцев нарастить производство вакцины от коронавируса "КовиВак" до полумиллиона доз в месяц, сейчас на складе находится около 100 тысяч доз, сообщил гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз, и мы ждем буквально на днях разрешения ввода в гражданский оборот. Мы планируем где-то в следующем месяце, в течение двух месяцев довести производства до полумиллиона в месяц", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Вакцина центра им. Чумакова, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).

18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V". Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

КовиВак

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