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Первые поставки "КовиВака" выпустят в гражданский оборот 28 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первые поставки третьей зарегистрированной российской вакцины "КовиВак" центра имени Чумакова выйдут в гражданский оборот 28 марта, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Антонимы" с Антоном Красовским, опубликованном в телеграме Russia Today во вторник.

По ее словам, с конца марта начнется масштабирование по вакцине центра "Вектор" - "ЭпиВакКороне". "Уже полмиллиона (доз) будет поступать в гражданский оборот", - утончила Голикова.

Она напомнила, что вакцина центра им. Гамалеи "Спутник V" раньше всех прошла все процедуры, включая масштабирование производства. "В апреле у нас уже будет выпущено и доступно для граждан 12 с лишним миллионов комплектов доз вакцины "Спутник V", - сказала она.

КовиВак коронавирус Татьяна Голикова

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