Сергей Ентц выкупил у своего банка "Держава" 5,77% в "Санкт-Петербургской бирже"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк "Держава" продал всю свою долю в "Санкт-Петербургской бирже" в размере 5,77%, ее приобрел основной акционер банка Сергей Ентц, следует из раскрытия информации кредитной организации и биржи. В раскрытии информации "Держава" ссылается на договор о купле-продаже ценных бумаг от 17 сентября 2020 года.

Как выяснил "Коммерсантъ", в сентябре банк заключил сделку с Ентцем о продаже 165 000 акций биржи по 1 700 рублей за штуку. Общая сумма сделки составила 280 млн рублей, перечислить которые было необходимо в течение полугода. По информации источника издания, близкого к бирже, исходно долю в бирже банк получил в результате операции репо с НП РТС (основной владелец биржи), когда "торговой площадке необходимы были средства для развития".

Цена в 1700 рублей за акцию заметно ниже последних сделок с бумагами биржи, которые исходили из ее оценки в 10 млрд рублей, или 3500 рублей за акцию, отмечает издание.

"Санкт-Петербургская биржа" - площадка для торгов иностранными ценными бумагами в России. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Основным акционером биржи является НП РТС (54,1%). Совкомбанк владеет 3,3%, брокер "Фридом финанс" - 12,8%, к тому же небольшие доли принадлежат менеджменту биржи.

Банк "Держава" по итогам 2020 года занял 112-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Активы банка на конец прошлого года составляли 33,9 млрд рублей, собственный капитал - 8,4 млрд рублей.

Сергею Ентцу принадлежит 75% в банке, а председателю правления "Державы" Алексею Скородумову оставшиеся 25%. Оба акционера владеют банком через УК "Мир финансов", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".