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Кабмин разрешил защиту докторских диссертаций в виде научного доклада

Кабмин разрешил защиту докторских диссертаций в виде научного доклада
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ усовершенствовало систему научной аттестации, с 1 августа докторские диссертации можно будет защищать в форме научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ.

Пресс-служба кабмина сообщает, что необходимые для этого изменения внесены в Положение о присуждении учёных степеней.

В сообщении подчеркивается, что новый формат позволит учёным, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени.

В пресс-службе заверили, что требования к таким соискателям будут очень высокими.

"Так, у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет. У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук - не менее 50. Издания, в которых размещаются научные статьи, должны быть признаны на международном уровне. При традиционном формате защиты достаточно 10 публикаций в рецензируемых изданиях для естественно-научных и технических специальностей и 15 - для гуманитарных и социально-экономических направлений", - поясняется в сообщении пресс-службы.

Диссертационные советы наделяются правом проводить заседания в онлайн-формате, который был введён на время коронавируса, на постоянной основе. "Члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации", - отмечается в пресс-релизе.

Изменения в Положение о Высшей аттестационной комиссии (ВАК), внесенные постановлением правительства, закрепляют полномочия Минобрнауки по утверждению положения об экспертных советах ВАК, включая требования к кандидатам и порядку их формирования.

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