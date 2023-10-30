Аспирантам разрешат защищать диссертации в виде доклада на основе научных публикаций

Архивное фото Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ, сообщает сайт правительства.

Такие изменения в положении о присуждении ученых степеней своим постановлением утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации", - говорится в сообщении.

В 2021 году подобный порядок защиты диссертации был установлен для соискателей ученой степени доктора наук. Тогда было определено, что у соискателей докторской степени в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 научных публикаций. Теперь это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, вводятся одинаковые требования.

Также теперь появится возможность создания "разовых" диссертационных советов. "Это необходимо для защиты конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета", - говорится в сообщении.

Еще одно изменение касается поэтапного внедрения электронного документооборота при представлении аттестационных дел соискателей ученых степеней.

Так, с конца октября 2023 года до 15 апреля 2024 года вместе с бумажной копией аттестационного дела диссертационные советы будут представлять в Минобрнауки электронные версии дел, говорится. Для этого представители диссоветов должны будут воспользоваться Федеральной информационной системой государственной научной аттестации. После 15 апреля 2024 года аттестационные дела будут рассматриваться только в электронном виде.