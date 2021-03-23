Патрушев связал рост на Урале числа "спящих" ячеек исламских радикалов с притоком мигрантов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Неконтролируемый приток мигрантов из-за рубежа приводит к активности исламских радикалов и росту числа их "спящих" ячеек на Урале, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Во вторник Патрушев выступил в Ханты-Мансийске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе. На мероприятии обсуждались дополнительные меры по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений на Урале.

По словам Патрушева, среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, можно выделить коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, а также масштабный миграционный поток.

"Неконтролируемое увеличение притока иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию "спящих" ячеек радикальных исламских организаций, которых с 2017 года в округе выявлено более 26, а также образованию очагов напряженности в местах их компактного проживания", - сказал Патрушев.

При этом в УрФО из 274 тысяч иностранных граждан больше четверти находятся в стране, нарушая миграционное законодательство, только в прошлом году они совершили более 2,5 тыс. преступлений, отметил секретарь Совбеза.