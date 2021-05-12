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Патрушев предупредил о росте экстремизма из-за продвижения прозападных ценностей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, ложной информации о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов усиливает межэтническую напряженность и экстремизм, считает секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он сказал это на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

По его данным, в этом округе число преступлений экстремистской направленности выросло в 2020 году на 20%, а в январе-марте 2021 года - на 50%.

"Значительная часть этих преступлений связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к осуществлению деструктивной противоправной деятельности", - добавил Патрушев.

Он пояснил, что "нарастание экстремистских проявлений в основном обусловлено усталостью граждан от введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции".

"Также это связано с негативным отношением к трудовым иностранным мигрантам, в том числе ввиду совершения ими резонансных правонарушений. Такие настроения используются в целях провоцирования агрессивного поведения и вовлечения граждан в незаконные публичные акции", - сказал секретарь Совбеза.

"На усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, различного рода ложной информации, в том числе о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов, - отметил Патрушев. - Примеры такой подрывной деятельности выявлены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях".

Секретарь Совбеза также сообщил, что число регистрируемых преступлений террористического характера в округе выросло на 28%: "Наиболее сложная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, а также в Калининградской области, где в марте текущего года предотвращен теракт на электроподстанции".

СЗФО Николай Патрушев Совбез Петербург

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