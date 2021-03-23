Синоптики пообещали россиянам "бабье лето" в сентябре

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На большей части территории России в сентябре этого года ожидается теплая погода, которая характеризует так называемое бабье лето, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На большей части территории страны прогнозируется температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета. На европейской и на большей части территории страны будет бабье лето", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в сентябре, по прогнозам, наблюдается очаг тепла, а также температура воздуха выше нормы. Теплая погода ожидается на юге и востоке европейской части России, а также на юге Урала.

Вильфанд также отмечает, что за последние 20 лет в РФ намного чаще стали фиксироваться периоды теплой погоды в сентябре.

"Бабьим летом" называют период сухой и теплой погоды после затяжного осеннего ненастья.