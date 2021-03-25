Москвичам пообещали теплые выходные

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В выходные в Москве и Подмосковье ожидается до 9 градусов тепла и без осадков, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

В ночь на субботу 27 марта в городе будет от 0 до плюс 2 градусов, по области от минус 2 до плюс 3. Днем в Москве будет плюс 6-8 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ожидается слабый, ночью возможна гололедица.

В воскресенье в столице будет от минус 2 до 0 градусов, в Подмосковье может похолодать до минус 5. Днем в городе будет плюс 7-9 градусов, по области - от плюс 4 до 9. Ветер будет переменный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Понедельник 29 марта, как ожидается, пройдет преимущественно без осадков, ночью будет минус 5-0 градусов, днем - до плюс 9. Во вторник возможны местами небольшие осадки, за то днем - до плюс 10 градусов.

В пятницу день также будет теплым, температура воздуха днем составит +6...+8 градусов, осадков не прогнозируется.

Сайт "Метеоновости" недавно пообещал, что снег в городе может стаять к 6 апреля.