Бизнесмен из "лондонского списка" Стародубец получил условный срок

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал гендиректора компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Романа Стародубца виновным в мошенничестве и приговорил его к наказанию в виде двух лет условно. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Стародубец стал восьмым участником так называемого лондонского списка, вернувшимся в Россию.

Уголовное преследование предпринимателя началось после его поручительства и залога земельных участков по договору заключенному в 2012 году между банком БФА (в 2017 году прекратившим деятельность в связи с присоединением к банку Уралсиб") и компанией ЭКОТЕКС о предоставлении кредита на ремонт и строительство газопровода Бованенково-Ухта (NordStream).

В ноябре 2012 года представители ОАО "Банк БФА" сообщили Стародубцу о том, что компания ЭКОТЕКС прекратила платежи и его заложенное имущество под угрозой. В это же время заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении руководителя ЭКОТЕКСа Евгения Митковца. Он заключил досудебное соглашение и сообщил следователям, что Стародубец является соучастником мошеннической схемы. В июле 2014 года Стародубца объявили в федеральный розыск.

Банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении денег. С марта 2013 года начался процесс банкротства "ЭКОТЕКС". В отношении Митковца возбуждено несколько уголовных дел, в рамках которых наложен арест на 79 земельных участков, принадлежащих Роману Стародубцу.

В конце 2016 года ОАО "Банк БФА" продал заложенные участки за 110 млн рублей и возвратил свои средства. Таким образом, имущественный ущерб по его уголовному делу отсутствовал.

"Роман Стародубец стал заложником чужих действий. Мы, конечно, рассчитывали на оправдательный приговор, поскольку Стародубец, совершенно очевидно, ни на одном этапе ничего не выиграл от того умысла, который ему приписывали. Однако условный срок также можно рассматривать как благоприятный исход", - отметил бизнес-омбудсмен.