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Бизнес-омбудсмен обеспокоен ростом числа арестов предпринимателей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что в России по-прежнему никак не удается улучшить ситуацию с арестами представителей бизнеса.

"Хотел бы обратить внимание на меру пресечения. Никак мы побороть это не можем, к сожалению, много предпринимателей в СИЗО находятся на стадии предварительного следствия", - сказал Титов, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме на панельной сессии с участием генпрокурора России Игоря Краснова.

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Как отметил Титов, "одно время стало как-то лучше, но, к сожалению, статистика за прошлый год показывает, что опять увеличилась".

По словам омбудсмена, контроль прокуратуры в этой сфере - за исполнением норм УПК - очень важен для предпринимательского сообщества. "Очень много нарушений по УПК, просто в каждом процессе мы видим, что и в следственных органах, и судьи не обращают на это внимание. Здесь нужно наладить контроль", - сказал Титов.

Он уточнил, что по-прежнему чаще всего предпринимателей в РФ преследуют по статье 159 УК РФ (мошенничество). "159-я по-прежнему основная - резиновая, которая используется чаще всего. К сожалению, не все еще хорошо и по 210-й (организация преступного сообщества - ИФ). Часто эта статья, к сожалению, еще работает по предпринимательским делам", - подчеркнул омбудсмен.

Борис Титов

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