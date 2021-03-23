В РФ осталось 130 тыс. свободных коек для больных COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России на данный момент свободно 130 тысяч "ковидных" коек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Во время первой волны были открыты порядка 190 тыс. коек. Во второй волне мы уже открыли 290 тыс. коек, правда, сейчас у нас уже 130 тыс. только осталось", - сказала Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы".

По ее словам, часть коечного фонда может функционировать не только для лечения коронавируса, но и для всех других инфекций. "Что-то мы возвращаем, что-то нет, потому что их построили как инфекционные", - пояснила Голикова.

В текущий вторник суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 457 случаев, умерли за сутки 427 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 474 тыс. 610 случаев коронавирусной инфекции, 95 тыс. 818 умерших и 4 млн 88 тыс. 45 выписанных, в том числе 10 тыс. 860 - за последние сутки.