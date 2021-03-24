Что случилось этой ночью: среда, 24 марта

Уголовное дело об утечке данных переболевших ковидом москвичей, новый бельгийский штамм COVID-19, угроза острого голода в 20 странах мира

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Уголовное дело возбуждено после утечки личных данных москвичей, переболевших COVID-19. В открытом доступе оказались данные примерно 300 тысяч человек.

- В РФ осталось 130 тыс. свободных коек для больных COVID-19. В период второй волны пандемии были оборудованы 290 тыс. коек, из которых только 130 тыс. свободно на данный момент.

- В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19. Пока неизвестно, является ли он более заразным, чем другие варианты и насколько он устойчив к вакцинам.

- Правительство Пензенской области сообщило об уходе в отставку в связи с отстранением от должности губернатора Ивана Белозерцева.

- ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах. Более 34 миллионов человек во всем мире столкнулись с нехваткой продовольствия, сообщается в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP).