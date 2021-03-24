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Думский комитет одобрил поправки о допуске банков к госсредствам на основе рейтингов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, по которому отбор банков для использования, размещения и инвестирования государственных денег будет производиться только на основании кредитного рейтинга, без учета требований к размеру капитала.

Законопроект № 1046569-7 в конце октября 2020 года внесли в палату десять депутатов и два сенатора во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее документ уже получил положительное заключение двух думских комитетов-соисполнителей и правительства.

"Для участия в различных государственных программах и отбора кредитных организаций, иных финансовых институтов при государственных закупках, либо при реализации норм 223-ФЗ по закупкам государственных корпораций будет применяться в основном один показатель, определяющий устойчивость финансового института - рейтинг этой организации", - пояснил Аксаков суть инициативы. Сейчас, по его словам, к банкам выдвигаются разные требования, которые зачастую не связаны с устойчивостью финансовой организации.

"Мы приняли решение. У нас сейчас есть национальные рейтинговые агентства, которые входит в реестр ЦБ и эти рейтинговые агентства будут участвовать в определении рейтинга организации. Они уже активно работают на рынке, доказали свою состоятельность, объективность, на их рейтинги правительство будет ориентироваться", - добавил глава комитета. Он отметил, что рейтинг позволяет более качественно отбирать финансовые институты для участия в разных программах.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал "горячую поддержку" законопроекта, и отметил, что технологические замечания к документу будут отработаны ко второму чтению.

Первое чтение поправок намечено на 7 апреля. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Госдума Банк России Минфин Анатолий Аксаков

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