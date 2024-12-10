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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Дума приняла закон о допуске банков к работе с госсредствами на основе рейтингов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит отбор банков для работы с государственными финансовыми средствами только по национальному кредитному рейтингу, без учета капитала и других дополнительных требований.

Законопроект № 1046569-7 в октябре 2020 года в палату внесла группа сенаторов и депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

На основе кредитного рейтинга предлагается допускать банки к работе со средствами государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК. Принятый закон также уточняет, что корпорация МСП сможет размещать временно свободные средства в депозиты кредитных организаций, с рейтингом по национальной шкале, который установит правительство.

Согласно принятому закону, рейтинговую систему предлагается использовать для инвестирования средств НПФ во вклады и депозиты, а также при отборе банков для выдачи гарантий по таможенным платежам.

Сейчас отбор банков для работы с государственными средствами может вестись на основе анализа требований к размеру капитала банков, к участию в системе страхования вкладов, к отсутствию действующих предписаний со стороны регулятора, к выполнению экономических нормативов. Кроме того, есть требования общего характера, не связанные с подтверждением финансовой надежности кредитной организации, например, существование на рынке не менее определенного времени, участие в определенного вида бизнес-проектах.

По мнению авторов законопроекта, обилие разнообразных критериев препятствует доступу банков к государственным ресурсам, а установление завышенных требований приводит к искусственному ограничению конкуренции.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

МСП НПФ правительство Госдума Анатолий Аксаков ОПК
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