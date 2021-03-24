В МВД признали, что искоренить поборы за места на кладбищах в Ленобласти не удалось

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полиция Ленинградской области в 2020 году раскрыла пять преступлений в сфере организации похоронного дела, сообщил в среду заместитель начальника регионального главка МВД Виктор Борисенко.

Преступления выявлены на территории Ломоносовского и Всеволожского районов.

"Несмотря на создание муниципальных предприятий в Ленинградской области, которые должны были бы искоренить поборы с граждан, по факту в сфере организации похоронного дела и оказания ритуальных услуг серьезных изменений пока нет, в связи с чем оперативная обстановка остается сложной", - сказал он в Законодательном собрании региона, выступая с отчетом о работе полиции в минувшем году.

По документам эти предприятия либо убыточны, либо низкоприбыльны. При этом, по данным правоохранительных органов, с людей продолжают требовать плату за предоставление мест на кладбищах и захоронение, в отдельных случаях это более 100 тыс. рублей.

Борисенко отметил, что в 2019 году уголовные дела, связанные с похоронной сферой, в Ленобласти не возбуждались.