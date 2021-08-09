"Коммерсантъ" сообщил о сокращении расходов россиян на похороны

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Данные Росстата показали замедление роста выручки ритуальных агентств в России на фоне роста смертности, пишет "Коммерсантъ". Опрошенные изданием эксперты рассказали, что в регионах люди стали экономить на дополнительных и мемориальных услугах.

По данным Росстата, в январе-июне совокупная выручка ритуальных агентств составила 36,9 млрд рублей против 34,07 млрд рублей годом ранее (рост на 9%). По сравнению со вторым полугодием прошлого года этот показатель сократился на 1%. При этом за первое полугодие 2021 года в России умерли 1,1 млн человек против 946 600 в январе-июне 2020 года, показывают данные ведомства.

Руководитель похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов сообщил газете, что средние расходы на погребение сократились с примерно 50 тысяч рублей в период до 2020 года. Сейчас, по его словам, "люди не хотят тратить более 30 тысяч рублей", экономя на дополнительных погребальных услугах или отказываясь от услуг по уходу за могилами.

"От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе", - привел пример Болтунов.

В московском ГБУ "Ритуал" "Коммерсанту" сказали, что средний чек в столице не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве — на 18%.

Выросла доля кремаций, которые в среднем стоят на 40% дешевле, чем захоронения в землю, сообщил изданию вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. По его данным, в Петербурге доля кремаций превысила 70%, хотя до 2020 года она не превышала 65%. В целом по стране доля кремаций близка к 10%, поскольку не везде есть крематории, добавил он.

Болтунов считает, что данные Росстата не полностью отражают доходы похоронных бюро, поскольку около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными. В ГБУ "Ритуал" считают, что более 70% доходов частных похоронных организаций остается в серой зоне.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров сказал газете, что с учетом неофициальных платежей емкость рынка в 2,5 раза выше, а в условиях роста смертности и нехватки мест на кладбищах, доля неофициальных выплат и стоимость агентских услуг еще больше выросли, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

"Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25–30 тысяч рублей покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего", - объяснил Бурмистров.