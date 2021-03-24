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Мосгордума повысила возраст молодых семей до 35 лет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла сразу в двух чтениях закон о повышении предельного возраста молодых семей с 30 до 35 лет, передал корреспондент "Интерфакса". Это предложение 42 депутата поддержали единогласно.

Редактор законопроекта депутат Кирилл Щитов объяснил, что это решение принято вслед за повышением возраста молодежи и молодой семьи до 35 лет на федеральном уровне.

По его подсчету, благодаря принятию этого закона в 2021 году единовременные выплаты от мэрии за рождение детей смогут получить на 18 000 семей боольше.

Выплата составляет пять прожиточных минимумов при рождении первого ребенка (сейчас это 90 145 рублей), семь прожиточных минимумов - при рождении второго ребенка и десять прожиточных минимумов при рождении третьего и последующих. Городскому бюджету это обойдется примерно в 1,895 млрд рублей в текущем году.

Щитов также отметил, что положения документа будут распространяться на семьи, в которых оба супруга проживают в Москве и не достигли возраста 36 лет.

Мосгордума Москва Кирилл Щитов

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