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Предельный возраст российской молодежи повысили до 35 лет

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о молодежной политике.

Законопроектом (№993419-7) о молодежной политике предлагается на федеральном уровне определить понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения", зафиксировав возраст "молодежи" в диапазоне от 14 до 35 лет включительно.

По данным комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, такое расширение возрастной группы и унификация понятия на федеральном уровне увеличит количество россиян, которым доступны меры социальной поддержки для молодежи и молодых семей, на 12 млн человек, ранее сообщил глава комитета Борис Пайкин.

В настоящее время к этой группе относят граждан от 14 до 30 лет.

Разработчики считают, что увеличение возраста до 35 лет расширит возможности для молодых людей использовать меры государственной поддержки, "например, на получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов".

Законопроектом также предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения".

Проведенный в июле этого года опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что предел возраста для молодежи, по мнению 24% россиян, в РФ следует повысить с 30 до 35 лет.

По данным исследования, в большей мере передвинуть вперед предельную возрастную планку для молодежи заинтересованы респонденты 25-34 лет (29%). Согласно опросу, женщины в большей мере, чем мужчины приняли бы перенос предела молодежного возраста на пять лет – 26% и 23% респондентов соответственно.

По данным Superjob.ru, сохранение нынешней возрастной планки для молодежи устраивает 24% респондентов, каждый пятый (20%) уверен, что молодость заканчивается в 25 лет.

Законопроект подготовлен в соавторстве группой сенаторов и депутатов Госдумы всех четырех фракций, в их числе Алена Аршинова, Вячеслав Фетисов ("Единая Россия"), Сергей Гаврилов (КПРФ), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Госдума

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