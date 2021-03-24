В Казани подожгли опорный пункт полиции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина совершил поджог опорного пункта общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани в поселке Дербышки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану в среду.

"24 марта приблизительно в 14:00 неизвестный зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции, облил горючей жидкостью пол тамбура и поджег, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подозреваемый установлен, его разыскивает полиция.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили, что на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов.

Обстоятельства происшествия выясняются.