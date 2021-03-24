Задержан подозреваемый в поджоге опорного пункта полиции в Казани

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани в поселке Дербышки, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану в среду.

Подозреваемый - житель Казани 1988 года рождения, ранее судимый, "в настоящее время доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем в среду неизвестный зашел в опорный пункт полиции с канистрой бензина, разлил его, поджег и скрылся с места преступления. В этот момент в помещении находился сотрудник, который вызвал экстренные службы, потушившие огонь.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).