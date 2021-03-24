В Хасавюрте в школе на занятиях по ОБЖ взорвалась граната

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В школе №10 в Хасавюрте 23 марта на уроке взорвалась учебная граната. Сначала об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник, затем его данные подтвердили в прокуратуре Дагестана и СК. По факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Предварительно установлено, что в минувший вторник во время дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности учитель ОБЖ показывал, как разбирать гранату. Когда он откручивал запал, произошел взрыв. Учителя доставили в больницу со рваной раной кисти правой руки.

В прокуратуре уточнили, что взрыв произошел в 12:30, когда учитель готовил 11-классников к военно-спортивным соревнованиям. Взорвался учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты. Мужчине оторвало четыре пальца. Школьники не пострадали.

В СК считают, что должностные лица в этой школе недобросовестно относятся к службе, поэтому ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и это привело к угрозе жизни и здоровья несовершеннолетних.

Прокуроры пообещали выяснить, как учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался в школе.