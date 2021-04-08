В Омске 9-летний мальчик в игре взорвал дедушкину гранату

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Омске идет доследственная проверка по факту взрыва учебной гранаты в руках у девятилетнего школьник, сообщили "Интерфаксу" в областном главке СК. По данным регионального издания "КП", ребенок пострадал, когда был в гостях у дедушки с бабушкой, а гранату его дедушка нашел и принес домой еще в 2008 году.

По словам представителя СК, мальчик получил легкие раны кистей рук, из больницы его должны выписать после двух дней наблюдения.

Взрыв произошел 7 апреля во второй половине дня, пишет "КП". По ее сведениям, учебная ручная противопехотная граната Ф1 оказалась среди игрушек мальчика, которые хранятся у дедушки с бабушкой.